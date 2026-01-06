Tennis, in 108 al via domani nell’Open “Da Giovanni” della Polisportiva Buscherini

Tennis
Jacopo Bilardo colpisce di rovescio
Jacopo Bilardo colpisce di rovescio

FORLI’. Scatta domani sui campi della Polisportiva Buscherini di Forlì il torneo nazionale Open maschile, il 1° trofeo “Osteria Da Giovanni” dotato di 1000 euro di montepremi. Sono ben 108 gli iscritti, i big sono sulla carta il campione uscente Jacopo Bilardo, il 2.2 forlivese cresciuto proprio sui campi della Buscherini, seguito dall’altro forlivese Nicola Filippi (2.3), dai 2.4 Jacopo Antonelli, Fabio Leonardi e Zeno Roveri e dai 2.5 Edoardo Pagnoni, Federico Paci e Riccardo Pasi. Si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Andrea Samorì, Matteo Sirca, Emanuele Cedioli, Maurizio Perpignani, Mirco Tieghi, Andrea Cucchi e Giuseppe Falconi. Primi match domani dalle 18.30.

Il giudice di gara è Nicola Nanni, direttore di gara Adriano Verdini.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui