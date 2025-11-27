Tennis, Ilaria Rondinelli ed Agnese Stagni si fermano solo in semifinale allo Junior Tour di Stellenbosch

Ilaria Rondinelli ed Agnese Stagni protagoniste nella seconda tappa del torneo Itf Junior Tour sudafricano di Stellenbosch (J30, hard outdoor), il “Winelands”. Entrambe hanno raggiunto le semifinali. La cervese Ilaria Rondinelli ha messo in fila nell’ordine tre giocatrici locali, Isabella Beatamaria Nusca Dagon all’esordio per 6-1, 6-3, la n.1 Meri Sanderbergh per 6-3, 6-1, nei quarti Kelly Coetzee per 6-4, 6-0. In semifinale la sconfitta per 6-4, 6-4 contro l’australiana Ceressa Jackson (n.4). Molto bene nella parte bassa Agnese Stagni, giocatrice di Molinella che si allena spesso a Cervia, anche lei semifinalista dopo le vittorie sulle sudafricane Siyolise Schultz per 6-1, 6-1, Lea Dube (n.3) per 6-1, 6-2 e Charlotte Bouwer (n.6) per 6-1, 6-4. In semifinale la sconfitta per 6-2, 6-3 contro un’altra giocatrice locale, Milla Kotze (n.2). 1° turno: Lonwabo Majeke (Rsa, n.5)-Sandy Mamini 6-4, 6-4. Doppio, 1° turno: Mamini-Stagni b. Davies-Stuart (Rsa) 6-4, 6-2, Rondinelli-Van Vuuren (Ita-Rsa) b. Kemp-Venter (Rsa) 6-2, 6-2. 2° turno: Kotze-Majeke (Rsa, n.2) b. Rondinelli-Van Vuuren 6-1, 6-0, Bouwer-Theron (Rsa, n.3) b. Mamini-Stagni 6-2, 6-3.

Nel singolare maschile 2° turno per Alessandro Cortesi (Tc Viserba), wild-card, che ha battuto all’esordio la wild-card locale Alexander Lee Pieber per 6-4, 6-0 prima di cedere all’altro sudafricano Dawid Scholtz (n.2) per 6-1, 6-0. Doppio, 1° turno: Cortesi-Yssel (Ita-Nam) b. Harding-Ndiabu (Rsa) 1-6, 6-4, 13-11. 2° turno: Braun-Pieber (Por-Aut, n.2) b. Cortesi-Yssel 6-7 (3), 6-4, 10-4.