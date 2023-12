Tennis, Ilaria Rindinelli vince l’Open di Pinarella

Ilaria Rondinelli ha vinto il torneo nazionale Open femminile andato in scena sui campi del Ten Sport Center di Pinarella con la formula Rodeo. La giovanissima 2.8 portacolori del Mi.Ma Tennis Mare Pineta ha battuto in semifinale la 2.8 Emanuela D’Alba (n.3) per 4-1, 1-4, 10-8 ed in finale per 4-1, 5-3 l’altra 2.8 Camilla Fabbri (n.1), portacolori del Tc Ippodromo, per 4-1, 5-3. Quest’ultima era approdata in finale superando per 4-1, 4-1 la 3.1 Maria Vittoria Ranieri (n.4). Quarti per Matilde Morri (3.2) e Valentina Giulianini (3.2). Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.