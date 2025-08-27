Tennis, il trofeo “Oremplast” del Ct Massa entra nel vivo

Entra sempre più nel vivo il 22° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con montepremi di 5000 euro (più ospitalità dai quarti di finale) che dopo due intense settimane di sfide si concluderà giovedì 4 settembre. Si tratta anche della seconda edizione del memorial “Oreste Pagani”, fondatore proprio della Oremplast (azienda massese da tempo partner in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale) e figura importante nel panorama cittadino, scomparso nell’ottobre 2023. Si qualifica per il tabellone intermedio di seconda categoria il 3.2 Gianfilippo Falconi che ha battuto prima Giorgio Manzoni (4.1) per 6-3, 6-4, poi ha beneficiato del ritiro del 3.1 Mattia Degli Esposti (n.5). Ora spazio appunto al tabellone intermedio di 2° categoria che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine il 2.4 Jacopo Landini ed i 2.5 Pietro Ricci, Martino Guidotti, Alessio De Bernardis, Tommaso Filippo e Gianmaria Bastoni.

Tabellone di 3ª categoria, 3° turno: Matteo Simeoni (3.3)-Ian Catallo (3.3) 6-0, 6-1, Federico Raimondi (3.3)-Fabrizio Foronci (3.3) 6-3, 6-2, Mattia Sartoni (3.2) b. Giampiero Melandri (4.3) per ritiro, Alan Adiel Bardi (3.3)-Valentino Salami (3.3) 6-0, 6-0, Luca De Giovanni (3.2)-Federico Antonini (3.3) 6-4, 6-0.