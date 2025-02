Tennis, il trofeo “Mingori” Over 45 nel segno delle cervesi

Prima giornata nel tabellone Over 45 del trofeo “Ivo Mingori”, il campionato regionale a squadre per Veterani. Nel 5° girone parte bene il Ct Cervia che ha battuto 3-0 il Ct Cerri: Stefano Torrisi-Francesco Mandelli 6-3, 4-6, 10-5, Corrado Badalucco-Marco Tonti 6-2, 6-0, Badalucco-Zani b. Gabellini-Mandelli 6-2, 2-6, 10-7. Sabato (dalle 14.30) la seconda giornata: Tc Riccione-Ct Cervia. Nel 6° girone la Polisportiva 2000 Cervia ha superato in casa 2-1 il Ct Cicconetti: Mattia Foschi-Matteo Peppucci 6-7, 7-5, 10-7, Filippo Maestri-Andrea Covezzi 6-4, 6-0, Coffari-Covezzi b. Maestri-Manzaroli 6-3, 6-7, 10-4. Sabato: Tc Viserba-Pol.2000 Cervia.