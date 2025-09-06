Tennis, il trofeo “Golfetta” al rush finale

Al rush finale il trofeo giovanile Golfetta-Emilia Romagna Junior Tour. Nell’Under 10 maschile match-clou tra Mattia Gaggi (Ct Cicconetti) e Leonardo Oligeri (Ct Casalboni). Semifinali: Gaggi-Fabbri 6-0, 6-3, Oligeri-Ricciardelli 6-2, 6-2. Nell’Under 10 femminile finale tra Emma Mattone (Ct Casalboni) e Amelia Valentini (San Marino Tennis Club). Semifinali: Mattone-Testa 6-0, 6-0, Valentini-Baronciani 6-0, 6-0.Nell’Under 12 femminile finale tra Elisabetta Pastore (Tc Riccione) e Giulia Natali (Ct Rimini). Semifinali: Pastore (n.1)-Nicole Colonna 6-3, 6-2, Natali-Asia Montanari 6-0, 6-1. Nell’Under 12 maschile in finale Gioele Romboli (Tc Valmarecchia) e Riccardo Degli Angeli (Ct Cesena). Semifinali: Romboli-Barchi 5-7, 7-6, 10-2, Degli Angeli-Samorè 6-2, 6-3.Nell’Under 14 femminile il match-clou vede di fronte Federica Foschi (Virtus Bologna) e Alice Balducci (Ct Cesena). Semifinali: Federica Foschi (n.1)-Greta Amaducci 6-2, 7-6, Alice Balducci (n.2)-Virginia Arduini 6-2, 6-0. Under 14 maschile, quarti: Alessandro Casanova (n.1)-Davide Capodagli 6-2, 6-2, Nicolas Conti-Federico Sparagi 7-6, 6-0, Francesco Zanzini-Tommaso Pilati 1-6, 6-1, 10-5, Leonardo Cenciarini-Lorenzo Kapros (n.2) 6-4, 4-6, 10-8.