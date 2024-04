Tennis, il torneo giovanile di Primavera alle battute finali

Si avvia verso le battute finali il torneo giovanile di Primavera del Maretennis Bellaria, tappa di categoria B del circuito regionale. Si tratta di un torneo Under 10-12-14, maschile e femminile, che ha visto al via 87 giocatori nel complesso.

Nell’Under 10 femminile successo di Alessia Barducci (Ct Cesena) in finale su Beatrice Benvenuti (Ct Casalboni) per 6-2, 6-0. Quarti: Beatrice Benvenuti (n.4)-Vittoria Pracucci 6-2, 6-2, Sofia Sanchi-Giulia Natali (n.1) 4-6 e ritiro. Semifinali: Alessia Barducci (n.2)-Sophia Zoumbarè (n.3) 6-3, 6-2, Beatrice Benvenuti (n.4)-Sofia Sanchi 7-5, 6-4.

Nell’Under 10 maschile sfida per il titolo tra Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) e Pietro Allegra (Ct Cesena). Vittoria nel match-clou per Pietro Allegra per 2-6, 6-2, 12-10.

Quarti: Tommaso Cavassi (n.1)-Lorenzo Vitale 6-1, 6-3, Patrick Balc (n.4)-Liam Lanzoni 6-3, 7-5, Pietro Allegra (n.3)-Alessandro Pinto 6-1, 6-2, Andrea Magnoni (n.2)-Federico Montesi 6-1, 7-5. Semifinali: Cavassi-Balc 6-3, 6-1, Allegra-Magnoni 6-1, 6-2.

Nell’Under 12 femminile, quarti: Petra Salvi-Anita Amadio 7-6, 3-6, 10-5, Sofia Muccinelli-Greta Amaducci 6-0, 7-6, Caterina Cova (n.2)-Camilla Brolli 6-3, 6-4. Semifinali: Ioana Bala (n.1)-Sofia Muccinelli 6-4, 6-1, Petra Salvi-Caterina Cova (n.2) 5-7, 6-3, 10-7.

Nel maschile semifinali: Alessandro Bacchini (n.1)-Lorenzo Kapros 6-1, 6-0, Ludovico Zammarchi-Mattia Vincenzi 6-4, 6-1.

Nell’Under 14 maschile quarti: Federico Attanasio (n.4)-Massimo Marcolini 6-1, 6-1, Jacopo Andruccioli (n.3)-Giacomo Guerrini 6-4, 6-1, Alessandro Damiani-Michele Tonti (n.2) 6-3, 6-0. Semifinali anche per Francesco Martinini.

Infine nell’Under 14 femminile primo tabellone di 4°, 3° turno: Ginevra Baldazzi (n.2)-Lucia Barbieri 6-3, 6-0, Eleonora Maria Ciuffoli (n.1)-Camilla Brolli 6-3, 6-1. Nel tabellone finale la n.1 è Angelica Bonetti.

Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Gioel Eramo.

Memorial Farina

Intanto da oggi parte, sempre sui campi del Maretennis, il memorial “Gianmaria Farina”, il torneo nazionale di 4° (limitato al 3° gruppo) maschile e femminile. Nel maschile (86 iscritti) teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.3 Filippo Quadrelli, Maikol Baldassarri, Leonardo Ricci, Filippo Mazzetti, Alex Bonsi, Ciro Donnarumma, Giovanni Arlotti, Luca Delmagno, Alessandro Federico Marcon, Marco Corbelli, Alessandro De Luca, Francesco Visino, Marco Fucci, Giovanni Sgarbi, Patricio Friguglietti e Samuele Cardinali. Nel femminile (28 iscritte) guidano le fila le 4.3 Emma Molinari, Aurora De Vincenzo, Alessia Calcagno e Samantha Casadei.

Anche in questo torneo il giudice arbitro è Michele Pretolani, direttore di gara Gioel Eramo.