Tennis, il torneo di Russi parte con 25 iscritti

Con il Rodeo di Primavera, torneo nazionale di singolare maschile per giocatori fino a classifica massima di 3.4 con la formula Rodeo week-end, prende il via la lunga stagione organizzativa del Russi Sporting Club.

Sono 25 gli iscritti alla competizione, che si svolge nelle giornate di sabato 16 (si parte dalle ore 13 con il tabellone sezione quarta categoria che promuove due tennisti al main draw, in programma poi nella seconda giornata) e domenica 17 marzo sui campi in terra di Largo Bersaglieri, diretta come giudice arbitro da Paride Gordini.

In particolare guidano le fila i 3.4 Valentino Salami (Ct Suzanne Lenglen 2 Fusignano), Lorenzo Marchioni (Country Club Bologna), Nicola Ravera (Tc Parckin Cesenatico), Enrico Pedrazzoli (Carpi Sport) e i “padroni di casa” Andrea Melandri e Giacomo Gordini. Tra i portacolori del circolo organizzatore figurano anche Riccardo Banzola (3.5) e i “quarta” Antonio Luciani, Fabio Altadonna, Stefano Buldrini e Alberto Pompignoli.