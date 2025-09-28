Tennis, il torneo del Vallesavio ai quarti

Avanza il torneo di 4° categoria alla Polisportiva Tennis Vallesavio. Conquistano i quarti Enrico Rossi, Cristiano Savoia, Federico Ricci e Simone Balzani. Ottavi: Flavio Guerrini (4.1, n.1)-Claudio Degli Angeli (4.2) 6-2, 2-6, 10-6, Marco Magrini (4.2)-Cristian Barasa (4.1, n.4) 4-6, 6-4, 14-12, Enrico Rossi (4.1, n.5)-Michele Pretolani (4.4) 6-1, 6-1, Cristiano Savoia (4.2)-Lorenzo Francini (4.1, n.6) 6-3, 6-4, Federico Ricci (4.1, n.3)-Luca Giorgini (4.3) 6-3, 6-4, Simone Balzani (4.1)-Giovanni Sgarbi (4.1) 6-3, 6-0.