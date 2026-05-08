Tennis, il torneo del Cerri si allinea ai quarti

Prosegue il torneo di 4° categoria femminile sui campi del Ct Cerri di Cattolica. Quarti di finale per Greta Fantini, Silvia Fumelli, Francesca Stefanelli e Mariangela Leporale. Piccinini (4.3)-Sara Viviani (4.5) 6-1, 2-6, 10-4. Ottavi: Greta Fantini (4.3)-Paola Verlengia (4.1, n.1) 5-7, 6-0, 10-7, Francesca Stefanelli (4.2, n.8)-Aurora De Vincenzo (4.4) 6-3, 4-6, 12-10, Mariangela Leporale (4.3)-Alessia Tacconi (4.1, n.6) 6-2, 1-3 e ritiro, Silvia Fumelli (4.3)-Virginia Amadori (4.2, n.7) 6-3, 7-6.