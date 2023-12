Tennis, il Tc Viserba vince il trofeo “Rossella Biagi”

Si chiude alla grande il 2023 del Tennis Club Viserba. La squadra riminese infatti ha vinto da protagonista il trofeo “Rossella Biagi”, il torneo regionale a squadre femminile riservato alle giocatrici nate dal 2009 al 2011. Domenica in casa il Tennis Club Viserba ha suggellato un cammino perfetto battendo 2-0 il Club La Meridiana. Per la squadra guidata dal maestro Marco Mazza decisive le vittorie nei singolari di Maria Bianca Bovara su Gaia Arada per 6-4, 6-2 e di Viola Amati su Miruna Neagu per 6-1, 6-1. Nel doppio erano pronte a scendere in campo Marta Bertozzi e Maria Bianca Bovara, ma il match si è rivelato inutile in quanto il risultato era già acquisito e quindi non si è disputato. Nel suo cammino vincente il Tennis Club Viserba ha battuto nel tabellone finale il Ct Argenta per 2-0 ed il Pro Parma per 2-1. Una vittoria che segnala una volta di più la grande vitalità del settore giovanile ed agonistico del Club riminese.