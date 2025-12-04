Tennis, il Tc Faenza in semifinale al “Micheli”

Il Tennis Club Faenza in semifinale nel trofeo “Leonardo Micheli”, il campionato regionale giovanile a squadre riservato al settore maschile. La formazione romagnola ha battuto nei quarti 2-1 in casa il San Martino Sport: Stefano Scotto Di Gregorio-Samuele Pietri 6-1, 6-3, Elia Bergianti-Manuel Celli 1-6, 6-3, 10-4, Bentini-Montuschi b. Pietri-Riccò 0-6, 6-3, 10-3. Così negli altri quarti: Ct Cesena-Tc Fidenza A 1-2, Villa Carpena-Sport Club Ozzano 0-3. Domenica 14 dicembre (dalle 15) in semifinale: Ct Castellazzo A Parma-Tc Faenza.