Tennis, il Tc Faenza in finale nel trofeo “Micheli”

Il Tennis Club Faenza in finale nel trofeo regionale “Leonardo Micheli”, il campionato a squadre giovanile riservato al settore maschile. La formazione romagnola ha battuto in semifinale 2-0 a Parma il Circolo Castellazzo A, questi i parziali: Stefano Scotto Di Gregorio-Jacopo Migale 6-2, 6-3, Denny Bentini-Tommaso Scorza 3-6, 2-3 e ritiro. Della squadra, diretta dal maestro Edoardo Pompei, fanno parte anche Manuel Celli e Federico Montuschi. Domenica alle 15 in finale il Tc Faenza affronterà in casa il Tc Fidenza A.