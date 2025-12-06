Tennis, il Rodeo Under 14 a Porto Fuori

Week-end sui campi di Tennix Training Center con il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile sono 49 i giocatori al via, nel primo tabellone teste di serie assegnate ad Alessandro Morigi e Andrea Monti, nel secondo tabellone i big sono nell’ordine Andrea Samorì, Nicolò Tudini, Giacomo Cantelli e Filippo Ricci. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate a Mattia Vincenzi, Elia Naldi e Davide Bonazza. Nel femminile sono 17 le giocatrici iscritte, il seeding vede Rebecca Chirivino e Marta Montorsi.