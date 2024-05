Tennis, il Ct Rimini campione regionale Over 55

Il Circolo Tennis Rimini conquista il titolo regionale nel campionato Over 55. Sabato scorso a Ravenna, sui campi del Circolo Tennis Zavaglia, la squadra riminese si è imposta per 2-1, dopo il successo in semifinale per 2-0 sullo Sporting Club Sassuolo. Nel match-clou Riccardo Montanari ha battuto Andrea Leurini per 6-3, 6-1, nell’altro singolare successo di Leonardo Bertozzi su Gian Matteo Zanzi per 6-2, 0-6, 7-6. Tutto affidato al doppio nel quale Bertozzi-Leurini hanno sconfitto Gardini-Tovagliari per 6-2, 7-6. Le premiazioni sono state effettuate da Antonella Trenta, consigliera del Circolo Tennis Zavaglia.