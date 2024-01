Tennis, il Ct Cicconetti si conferma un punto di riferimento

Il Circolo Tennis Cicconetti di Rimini si prepara ad un’altra stagione da club protagonista sulla scena regionale e nazionale. Il Circolo di Via Roma rimane costantemente, negli anni, un punto di riferimento di chi vuole fare tennis in città, a tutti i livelli. I numeri parlano chiaro, sono davvero eccellenti e premiano il lavoro svolto da dirigenti e staff tecnico, due settori entrambi guidati dal maestro Alessandro Tosi, nelle vesti di direttore tecnico e presidente. Anche quest’anno la scuola tennis ha preso il volo con oltre 100 allievi, di cui 25 agonisti, con tanti giovanissimi ed un bel gruppo di ragazzi Under 14 che nelle ultime classifiche federali sono saliti in 3a categoria. Dunque il livello si è alzato e tra i risultati recenti più importanti a livello Under va annoverato il quarto di finale nel trofeo “Marco Bellenghi”. Inoltre una giocatrice di prospettiva come Ayya Zeid Al Kilani è salita a 3.3, segno di un progresso costante. Ma sono tanti i giovani di belle speranze, come il 2015 Mattia Sena, già convocato nel raduno regionale, seguito da Veronica Tosi, ed ancora Francesco Pazzaglini, salito a 3.3 dopo aver vinto due tornei di 4a, Luca Lorenzi salito a 3.4 e Valerio Sambuci, neo 3.5, Filippo Marcaccini passato da 4.4 a 3.5 ed Emanuele Bomba che passa a 3.5. Con questo gruppo di giovani sono previste sette squadre Under per i prossimi campionati italiani, alle quali si aggiungono la D1 maschile con Massimiliano Zamagni, Filippo Maestri, Massimiliano Agnello, Matteo Peppucci, Francesco Valente e Marco Manzaroli, ed il team di D1 femminile che vedrà al via Veronica Tosi, Sara Sirena, Ayya Zeid Al Kilani, Alice Belli e Manuela Benedettini. Partono con ottime chance di fare bene anche le squadre Over 45 con Filippo Maestri (3.1), Matteo Peppucci (3.2), Marco Manzaroli (3.3) ed Alessandro Tosi (3.5), oltre alle Ladies 40 Alice Belli e Manuela Benedettini.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una stagione da vivere intensamente. «Le scuole tennis sono sempre più piene, i successi dei giocatori italiani di vertice – dice Alessandro Tosi – hanno avvicinato a questo sport tanti bambini, i campioni hanno influito molto, anche perché sono personaggi che piacciono».

E quindi una scuola come quella del Ct Cicconetti, sempre leader con i suoi numeri altissimi in fatto di adesioni, vive un momento ancora più brillante. «Abbiamo 163 soci – conferma il direttore del Circolo, Roberto Raffaelli – le ore giocate sono tante, ormai abbiamo raggiunto un livello di saturazione, ma dove a parer mio il successo del tennis si sta vedendo di più è nelle richieste di lezioni da parte degli adulti».

Sul fronte dei tornei il Ct Cicconetti conferma la sua tradizionale programmazione nazionale, cambia solo il torneo femminile che non sarà più Open, ma di 3a categoria. Per il resto confermatissimi il torneo Under 10-12-14-16 di maggio, il 3a categoria maschile memorial “Arnaldo Cicconetti”, il maschile limitato ai 3.4 di Ferragosto, l’Open nazionale maschile che con i suoi 4.500 euro di montepremi è uno dei più importanti del calendario italiano, sempre targato Envikem, e la chiusura della stagione a settembre dedicato ai Veterani. Oltre a questa programmazione, anche quest’anno andranno in scena i tornei del circuito Tpra, sia maschili che femminili. In pratica una stagione che inizia in questi giorni con i trofei regionali indoor e si concluderà a fine estate con il calendario dei tornei nazionali all’aperto.

Lo staff tecnico, guidato dal maestro Alessandro Tosi, comprende la maestra Sara Sirena, il maestro Massimiliano Zamagni, l’istruttrice Veronica Tosi ed il preparatore atletico Michelangelo De Pascalis.