Tennis, il Ct Cicconetti chiude una bella stagione con la festa sociale

Una bella festa che chiude una bella stagione. Gran successo martedì sera al Birrodromo di Rimini per la tradizionale festa sociale natalizia del Circolo Tennis Cicconetti: presenti in 80, di cui 35 ragazzi della scuola di avviamento ed agonistica. In sala tutti i protagonisti di una brillante stagione, il presidente-maestro Alessandro Tosi, i maestri Sara Sirena, Veronica Tosi, Massimiliano Zamagni ed il preparatore atletico Michelangelo De Pascalis. Una serata con i giocatori di punta del Club, presenti parecchi in sala e con i dirigenti che nel pomeriggio hanno approvato importanti modifiche allo statuto così come richiesto dalla più recente normativa. Presenti il direttore del Circolo, Roberto Raffaelli, ed altri membri del Consiglio Direttivo, Massimiliano Agnello e Marco Tampieri. Un bel momento per tracciare il bilancio di un ottimo 2023 e guardare con fiducia al 2024.