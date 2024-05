Tennis, il Ct Cervia conquista i quarti nel tricolore Over 55

CERVIA. La formazione del Ct Cervia conquista i quarti di finale nel campionato italiano a squadre Over 55. Il team composto da Paolo Pambianco, Corrado Badalucco e Giovanni Farolfi domenica ha “sbancato” per 2-1 i campi del Ct Palermo ed il 2 giugno se la vedrà nei quarti in casa contro il Guizza Plus Center.

Intanto avanza sui campi del Circolo Tennis Cervia una classica del tennis giovanile, il Trofeo di Primavera. Si tratta del torneo nazionale Under 12-14, maschile e femminile, che terrà banco sui campi cervesi che terrà banco fino al 2 giugno. Sono 59 i giocatori iscritti nei quattro tabelloni in programma. Vediamo le teste di serie. Nell’Under 12 maschile (18 iscritti) si parte con il tabellone Nc, poi quello finale dove troviamo n.1 Leonardo Satta, n.2 Mattia Vincenzi, n.3 Giulio Tiberio Speranza.

2° turno: Gianmaria Mancini-Raffaele Palma 6-4, 5-7, 10-8, Riccardo Paglionico-Nicolò Saragoni 6-3, 6-4.

Anche nell’Under 14 maschile (26 iscritti) prima sezione per gli Nc, poi nel tabellone finale n.1 Marco Menichetti, n.2 Luca Battistini, n.3 Giacomo Guerrini, n.4 Ian Catallo.

Turno di qualificazione: Jacopo Casali-Filippo Caspoli 6-4, 7-6, Leone Bertaccini-Lorenzo Praconi 6-1, 6-0. 1° turno: Pietro Gerani-Alberto Biasini 6-0, 6-1, Flavio Areolite-Riccardo Montanari 6-1, 6-3.

Nell’Under 14 femminile sezione unica con n.1 Angelica Bonetti, n.2 Diamante Campana. Ottavi per Giulia Falzoni.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.