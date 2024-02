Tennis, il Ct Casalboni Santarcangelo ripescato in B2 femminile

Il Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo è stato ripescato in B2 femminile. La formazione clementina, retrocessa l’anno scorso in C1, è stata riportata in una categoria più consona alla sua reale forza. Così le “ragazze terribili” guidate dal maestro Diego Pellegrini sono state inserite nel primo girone con Virtus Bologna, Tc Faenza, Tc Finale Ligure, Santa Margherita Ligure, Tennis Club President Parma e Circolo Tennis Reggio Emilia. Esordio il 28 aprile in casa contro il Tennis Club President. La formazione romagnola potrà contare sul team composto dalle 2.8 Camilla Fabbri e Serena Gugnali, dalla 3.1 Elisa Gugnali e le 3.2 Alice Rossi ed Aurora Lombardi.