Tennis: il Ct Cacciari supera la fase regionale Under 16 femminile, i Veterani in campo al Forum

RIMINI. Il Circolo Tennis Cacciari di Imola supera la prima fase regionale a gironi del campionato Under 16 femminile. La formazione imolese nella terza ed ultima giornata del 4° girone è stata battuta 2-1 dal Country Club di Castelmaggiore: Elisa Nepoti-Elena Albertazzi 6-1, 6-4, Ludovica Morini Monferini-Elsa Faroni 6-2, 6-4, Nepoti-Nepoti b. Scheda-Morini Monferini 4-6, 6-4, 10-6. Classifica: Country Club B 6, Ct Cacciari 4, Ct Cicconetti 2, Ct Cesenatico 0. Sabato (dalle 14.30) scatta la seconda fase regionale con l’ingresso di altre formazioni romagnole. Nel 1° girone in campo Ct Casalboni, Tc Faenza e Tc Riccione B. Prima giornata: Ct Casalboni-Tc Faenza e Country Club B-Tc Riccione B.

Nel 5° girone schierate Tc Riccione A, Tc Viserba B e Ct Cacciari. Prima giornata: Tc Riccione A-Country Club A e Tc Viserba B-Ct Cacciari.

FORLI’. Avanza il torneo nazionale Veterani Over 45, 55 e 65 maschile organizzato dal Forum Tennis Forlì, tappa del circuito regionale. Si tratta del trofeo “Centro Dentale M2” che terrà banco fino al 16 aprile. Sono 70 nel complesso i giocatori al via nei tre tabelloni in programma diretti dal giudice arbitro Graziano Farolfi.

Nel tabellone Over 45 sono 20 i giocatori al via, nel primo tabellone teste di serie nell’ordine ai 4.6 Cristian Grossi e Fabio Baldacchini, nel tabellone finale assegnate al 3.3 Andrea Covezzi ed ai 3.4 Francesco Pratelli e Daniele Lusini. 1° turno: Davide Ingannato (Nc)-Fabio Baldacchini (4.6, n.2) 6-3, 6-4, Cristian Grossi (4.6, n.1)-Filippo Morigi (Nc) 6-0, 6-0.

Nel tabellone Over 55 gli iscritti sono 30, guida le fila Federico Piovani (3.3), seguito da Stefano Fiandri (3.3), Mattia Foschi (3.3) e Piero Morisi (3.4). 2° turno: Cristian Grossi (4.6)-Pier Paolo Torricelli (4.5) 6-0, 6-3, Alessandro Maccaferri (4.4)-Mauro Venzi (4.6) 7-5, 6-2.

Nell’Over 65 (20 iscritti) il n.1 è Franco Ghedini (3.5), seguito da Pasquale Caserta (3.5) e Stefano Montagna (3.5).

1° turno: Flavio Baccolini (4.6)-Antonio Scognamiglio (Nc) 7-5, 6-2, Enrico Arfelli (4.5)-Claudio Fiammenghi (4.5) 6-2, 6-4. 2° turno: Daniele Alberti (4.4)-Albo Fabbri (4.5) 4-6, 6-1, 10-7.