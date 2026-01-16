Tennis, il Ct Cacciari ha archiviato il 2025 con numeri di livello e qualità assicurata

Si è appena chiuso un anno importante per il Circolo Tennis Cacciari di Imola. Ne parliamo con il presidente Vittoria Zoli, partendo da un bilancio del 2025 che ha riservato tante ottime notizie sul piano tecnico e partecipativo. «Quello appena concluso è stato per noi un anno molto inteso, molto impegnativo, con tanta attività, tanto lavoro per i dirigenti e lo staff, ma anche tante soddisfazioni e ottimi risultati ottenuti e non mi riferisco solo a quelli prettamente agonistici e sportivi. La nostra Scuola Tennis ha raggiunto il numero massimo di partecipanti sia per ragazzi che per gli adulti, anche perchè noi lavoriamo al massimo con quattro allievi per campo e per maestro, questo lo voglio sottolineare perchè fare corsi con massimo quattro partecipanti è garanzia di serietà e professionalità e di rispetto per gli allievi, cosa decisiva per determinare il buon livello di insegnamento e apprendimento».

Risultati sul campo

Sul fronte agonistico sono arrivati risultati importanti, ma è un settore già proiettato sulla stagione che sta per iniziare. «Abbiamo partecipato ai vari campionati a squadre: serie C femminile, serie D maschile, giovanili e veterani, con quindici squadre e con ottimi risultati. La squadra femminile ha mantenuto la serie C, la maschile ha ottenuto la promozione in D2 e quest’anno puntiamo alla D1, le squadre giovanili Under 10-12-14 e 16 hanno tutte superato la prima fase a gironi e le squadre Ladies hanno raggiunto la finale regionale sia nell’Over 40 indoor che nell’Over 55 estiva. Abbiamo organizzato nel complesso ben sedici tornei tra rassegne under, tornei Tpra per chi ha cominciato da poco l’attività agonistica, tornei di 3a categoria e tornei Open. Con i tre Open dotati di montepremi che abbiamo allestito sui nostri campi, abbiamo portato a sfidarsi nel nostro Circolo giocatori di seconda categoria provenienti da tutte le regioni, da segnalare la 50a edizione del “Mauro Ricci”, il torneo più antico in regione. Per gli Open ringraziamo chi ci ha dato una mano importante come la Bcc Romagna Occidentale, Fc Costruzioni e Studio Seta che ne hanno permesso i montepremi. Abbiamo pure partecipato al progetto Racchette in classe, iniziativa concordata tra Miur e Federazione, che ci ha permesso di ospitare 950 ragazzi tra allievi del polo liceale, dell’istituto tecnico Paolini e dell’istituto tecnico Scarabelli, qui al nostro circolo e di farli partecipare a lezioni con i nostri maestri a loro disposizione».

Progetti futuri