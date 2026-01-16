Tennis, il Ct Cacciari ha archiviato il 2025 con numeri di livello e qualità assicurata

Si è appena chiuso un anno importante per il Circolo Tennis Cacciari di Imola. Ne parliamo con il presidente Vittoria Zoli, partendo da un bilancio del 2025 che ha riservato tante ottime notizie sul piano tecnico e partecipativo.
«Quello appena concluso è stato per noi un anno molto inteso, molto impegnativo, con tanta attività, tanto lavoro per i dirigenti e lo staff, ma anche tante soddisfazioni e ottimi risultati ottenuti e non mi riferisco solo a quelli prettamente agonistici e sportivi. La nostra Scuola Tennis ha raggiunto il numero massimo di partecipanti sia per ragazzi che per gli adulti, anche perchè noi lavoriamo al massimo con quattro allievi per campo e per maestro, questo lo voglio sottolineare perchè fare corsi con massimo quattro partecipanti è garanzia di serietà e professionalità e di rispetto per gli allievi, cosa decisiva per determinare il buon livello di insegnamento e apprendimento».