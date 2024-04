Tennis, il Carpena incorona la Squarcialupi

Sui campi del Villa Carpena è il giorno delle finali per il torneo di pre-qualificazione femminile agli Internazionali d’Italia. Protagoniste del match-clou di singolare (dalle 14) due big, la n1. del seeding, la lombarda Maria Vittoria Viviani, portacolori del Ct Grosseto, e la n.3, Gaia Squarcialupi (Ct Giotto Arezzo). Al termine di un match molto equilibrato si è imposta Squarcialupi, che così approda al Foro Italico per le pre-qualificazioni, con il punteggio di 7-5, 7-6 (4). In semifinale Maria Vittoria Viviani si era imposta 7-5, 6-2 su Francesca De Matteo, mentre Gaia Squarcialupi ha eliminato la n.2 del seeding, la bolognese Rachel Stefania Rubini 6-0, 2-6, 6-3. A seguire la finale del doppio vinta da Viviani-Squarcialupi su Sonia Cassani e Carola Cavelli 6-3, 6-1.