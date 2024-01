Tennis, il 26 gennaio scatta il “Città di Nonantola”

Scatta il 26 gennaio (dalle 19) la prima fase a gironi del trofeo “Città di Nonantola” maschile, il torneo regionale a squadre riservato ai giocatori con classifica massima 3.4. Nel 9° girone quattro squadre romagnole in campo, così nella prima giornata: Misano Sporting Club-Ct Cesena A e Forum Tennis-Tc Mercatese. Queste le formazioni dichiarate. Forum Tennis: Fabio Pierotti 3.4, Riccardo Delle Site 3.4, Fabrizio Mariani 3.5, Nicola Vacca 3.5, Leonardo Maccaferri 4.1 e Maurizio Perpignani 4.2. Tc Mercatese: Cristiano Savoia 4.1, Raffaele Brunelli 4.2, Andrea Rinaldi 4.2 e Mirco Boschi 4.2. Misano Sporting Club: Enrico Gaddoni 3.4, Federico Magnani 3.5, Michele Pentucci 4.1, Umberto Uguccioni 4.1, Enrico Maiola 4.1, Christian Nicolini 4.1 e Pierluigi Giannini 4.1. Ct Cesena A: Nicolò Ceccarelli 3.4, Francesco Bellarmino 3.4, Riccardo Mondardini 3.5, Pietro Maltoni 3.5. Nel 12° girone in campo l’Asbi Imola che nella prima giornata ospita il Tennis Medicina A. La squadra imolese schiera Nicola Papageorgiou (4.2), Dario Sasdelli (4.2), Simone Monti (4.3), Matteo Tugnoli (4.3), Andrea Gollini (4.3) ed Enrico Bianchi (4.3). Nel 13esimo girone il Tre Colli Tennis Club Brisighella fa il suo esordio sui campi del Tc Sant’Agostino. Nella squadra romagnola in campo Federico Suzzi 3.5, Marco Montaguti 4.1, Daniele Bertozzi 4.1 e Raffaele Mazzoli 4.1. Nel 14° girone tre squadre romagnole, Ct Cervia (Paolo Mazzavillani 3.4, Andrea Mazzavillani 3.4, Mattia Vincenzi 3.4 e Raffaele Zoffoli 3.5), Tennis Club Viserba (Fabio Righetti 3.4, Marco Mazza 3.4, Innocenzo Varvara 3.5 ed Alessandro Mariani 3.5) e Ct Massa Lombarda (Davide Casadio 3.4, Jacopo Liverani 3.4, Sergio Antonio Geminiani 4.1 ed Enrico Folli 4.1). Nella 1° giornata: Ct Cervia-Tc Viserba e Tennis Medicina C-Ct Massa Lombarda. Il Ct Casatorre scende in campo nel 15° girone, esordio sui campi del Ct Pieve di Cento. La squadra di Castel San Pietro schiera Samuele Piazza (3.4), Massimiliano Dall’Oca (3.5), Fabio Neretti (3.5) e Pietro Molinari (3.5). Tutto romagnolo il 17° girone con Tc Coriano A (Iangabriel Ferrara 3.4, Alessandro Dini 3.5, Jacopo Lambertini 4.1 e Davide Faoro 4.3), Ct Venustas (Vincenzo D’Iorio 4.1, Ivan Pompili 4.1, Massimo Ronchi 4.2 e Davide Gianluca Amicucci 4.3), Polisportiva 2000 Cervia (Mattia Foschi 3.4, Davide Coffari 3.4, Andrea Covezzi 3.5, Lorenzo Montanari 3.5 e Claudio Fantini 3.5) e Ct Cesena B (Pietro Rossi 3.5, Rocco Albini 3.5, Andrea Monti 3.5 e Filippo Caminati 4.1). Prima giornata: Tc Coriano A-Ct Venustas e Polisportiva 2000 Cervia-Ct Cesena B. Altro poker di squadre romagnole nel girone 18 con Ct Cerri Cattolica (Andrea Bonetti 4.1, Alberto Montagna 4.1, Angelo Salfo 4.2, Roberto Pirani 4.2), Tc Faenza (Edoardo Vincenzi 3.5, Marco Poggi 3.5, Tiziano Minardi 3.5 e Mattia Cavina 3.5), Russi Sporting Club (Giacomo Gordini 3.4, Andrea Melandri 3.4, Riccardo Banzola 3.5 ed Antonio Luciani 4.1) e Tc Coriano B (Claudio Riciputi 4.1, Marco Bernardini 4.1, Giuseppe Montanari 4.2, Giuseppe Massari 4.2, Nadir Sartori 4.2, Alessandro Pari 4.3). Prima giornata: Ct Cerri-Russi Sporting Club e Tc Faenza-Tc Coriano B.