Tennis, i vincitori dell’Under a Pinarella / GALLERY

E’ andato in scena nel weekend al Ten Sport Center il torneo Under 10 e 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo al Ten Sport Center. Nell’Under 10 maschile vittoria di Pietro De Cesare (Tennix Training Center) su Alessandro Turroni (Centro Tennis Argenta) 4-5, 4-0, 7-2. Semifinali: Pietro De Cesare-Alvise Scarpa 4-2, 0-4, 7-2, Alessandro Turroni-Pietro Nerla 4-0, 5-3. Nell’Under 10 femminile ha vinto Beatrice Cola (Ct Casalboni) dopo un girone all’italiana.

Nell’Under 12 femminile successo di Rachele Gusella. La portacolori del Tc Riccione ha battuto in finale Agnese Casalini (Siro Tennis Bologna) 4-1, 4-1. Nell’Under 12 femminile semifinali: Rachele Gusella (n.1)-Antonia Sabrina Puscas 4-0, 4-1, Agnese Casalini-Asia Montanari (n.2) 4-1, 4-2.

Nell’Under 12 maschile trionfa sui campi di casa Tommaso Cavassi che si è aggiudicato in finale il derby del Ten Sport Center su Patrick Balc per 4-1, 4-2. Semifinali: Tommaso Cavassi (n.1)-Andrea Monaldi 4-0, 4-0, Patrick Balc (n.2)-Achille Amadio 4-1, 4-1.