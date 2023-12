Tennis, i vincitori del torneo Under di Riccione

Diego Nencini, Eva Raimondi, Vittoria Muratori, Diego Gentile, Nicolas Conti e Petra Salvi sono i vincitori del torneo Under 10-12-14, maschile e femminile sui campi del Tc Riccione nel weekend con la formula Rodeo. Nell’Under 14 maschile successo di Diego Nencini (Siro Tennis Bologna) che ha battuto in n finale il giocatore di casa, Julian Manduchi (n.1) 5-3, 5-3. Nell’Under 14 femminile il successo è andato a Vittoria Muratori: la giocatrice di casa ha battuto in finale 4-2, 5-3 Ludovica Altini.

Nell’Under 12 femminile si è imposta Eva Raimondi: la portacolori del Ct Cicconetti ha battuto in finale Ioana Bala (Tc Riccione) 4-1, 4-1. Nell’Under 12 maschile si è imposto Nicolas Conti che ha battuto in finale Francesco Paganelli 2-4, 4-0, 7-4.

Nell’Under 10 femminile si è imposta Petra Salvi che ha superato in finale Viola Rapaccioni 4-2, 4-1. Nell’Under 10 maschile successo di Diego Gentile (Ten Sport Center) che ha sconfitto in finale Alessandro Marcolini (Galimbertis Team) 4-0, 4-1.