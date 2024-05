Tennis, i vincitori del torneo Under al Tre Colli

Da venerdì a domenica il Circolo Tre Colli di Brisighella ha ospitato il torneo giovanile con la formula Rodeo, il trofeo “Gelateria Linus Ice”. Nell’Under 10 maschile successo di Denny Bentini (Tc Faenza) in finale su Edoardo Garoia (Tennis Villa Carpena) 4-1, 3-5, 11-9. Nell’Under 12 maschile finale Lorenzo Kapros (Ten Sport Pinarella) ha vinto il titolo battendo in finale Federico Montuschi (Tc Faenza) per 4-0, 4-0. Semifinali: Lorenzo Kapros (n.1)-Manuel Celli 4-0, 5-3, Federico Montuschi-Mattia Costa 4-2, 5-3.

Nell’Under 14 maschile vince Manuel Montefiori (Tc Faenza, n.2) che in semifinale ha superato Federico Pigaiani (n.3) per 5-4 (2), 5-4 (5) e in finale si è imposto 4-0, 4-1 su Dante Terzi (n.1), portacolori del Ct Zavaglia, che in semifinale ha battuto 4-0, 4-0 Filippo Menzolini. Nell’Under 14 femminile successo di Miriam Samorì che ha battuto Lucrezia Vanni (Tc Faenza) 4-5 (5), 4-0, 8-6. Semifinali: Miriam Samorì-Elena Albertazzi 0-4, 4-2, 7-5, Lucrezia Vanni-Alessia Rocchi 4-2, 5-4 (8).