Tennis, i vincitori del torneo di Conselice

Il Circolo Tennis e Padel di Conselice ha ospitato il torneo Open, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile si è imposto Lorenzo Di Perna. Il 3.2 portacolori della Virtus Bologna, testa di serie n.4, ha battuto in semifinale il n.1 del seeding, il 3.2 Edoardo Belletti 4-0, 4-1 e in finale il 3.2 Francesco Pazzaglini (Ct Rimini) per 4-0, 4-0. Quest’ultimo nell’altra semifinale l’aveva spuntata per 4-2, 4-2 sul n.2 del tabellone, il 3.2 Filippo Flamigni.

Successo targato Virtus Bologna anche nel singolare femminile dove la più brava di tutte è stata la 2.7 Eliza Andra Deaconu che ha regolato in semifinale la pari classificata Alice Stella (n.2) 4-1, 4-1 e in finale la 2.7 Rachele Franchini (Ct Massa) 4-1, 4-1. Quest’ultima nella semifinale della parta alta del tabellone aveva battuto 4-1, 4-0 la 3.1 locale Gioia Bassi.