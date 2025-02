Tennis, i vincitori del torneo di Cesenatico

Week-end con il tennis giovanile al Ct Cesenatico che ha ospitato il torneo Under 14-16, maschile e femminile, con la formula Rodeo con successi finali di Leonardo Carioni, Federico Pigaiani e Camilla Mazzola. Nell’Under 16 maschile le semifinali sono state Leonardo Tana-Filippo Marcaccini 4-2, 4-5, 7-4, Leonardo Carioni-Jacopo Andruccioli 4-1, 4-2. In finale Carioni (Tc Crema), allievo della Ravenna Tennis Academy si è imposto 4-0, 4-1 su Tana. Nell’Under 14 maschile successo di Federico Pigaiani (Cus Ferrara) in finale su Nicola Papageorgiou, portacolori dell’Asbi Imola 4-2, 4-2. Semifinali: Pigaiani-Riccardo Briganti (n.1) 3-5, 4-1, 7-5, Papageorgiou-Tommaso Brandano 4-1, 5-3. Nell’Under 14 femminile di fronte per il titolo Agata Bravin (Galimberti Tennis Team) e Camilla Mazzola (Ssd Mta) che ha vinto la finale 2-4, 4-0, 8-6. Semifinali: Mazzola (n.1)-Alida Romagnoli 5-3, 4-1, Bravin (n.2)-Rebecca Sparaciari 4-1, 5-3.