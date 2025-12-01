Tennis, i vincitori del Rodeo Under 14 a Riccione

Da venerdì a domenica il Tc Riccione ha ospitato il torneo Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile successo di Daniele Vittoria (Ct Fano) in finale su Leonardo Cenciarini (Tc Riccione). Semifinali: Daniele Vittoria (n.6)-Ludovico Zammarchi (n.2) 5-4, 3-5, 7-2, Leonardo Cenciarini (n.4)-Mattia Vincenzi (n.1) 4-1, 4-5, 7-3.
Nel femminile finale Anna Mezzelani (Ssd Mta) ha superato 4-1, 4-0 Valentina Baldinini (Tc Riccione). Semifinali: Anna Mezzalani (n.1)-Anna Gennari 4-1, 4-0, Valentina Baldinini-Greta Bonaventura (n.2) 3-5, 4-1, 11-9.