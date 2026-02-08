Tennis, i vincitori del Rodeo al Carpena

Il Villa Carpena ha ospitato, il torneo Under 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel femminile successo di Giulia Oddone. La portacolori del Ct Bologna, testa di serie n.2, ha battuto in semifinale Giorgia Rombi 4-0, 4-1 e in finale Gisele Dallari dello Sporting Club Sassuolo 4-1, 4-1. Semifinale: Gisele Dallari-Camilla Conti 4-1, 4-2.

Nel maschile finale tra Denny Bentini (Tc Faenza) e Lorenzo Verratti (Nettuno Tc Bologna) che si è imposto 5-4, 4-0. Semifinali: Verratti-Marco Pedone 5-4, 4-0, Bentini-Giacomo Tassinari 4-2, 4-2.