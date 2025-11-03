Tennis, i vincitori del Rodeo a Tennix

Da venerdì a domenica è andato in scena il torneo Under 10-14 maschile organizzato da Tennix Training Center di Porto Fuori. Nell’Under 10 maschile successo di Riccardo Colombarini. Il portacolori del Centro Tennis Persiceto ha battuto in semifinale Nathan Baldassarri 5-3, 4-2 e in finale Marco Barbali (Eurosporting Treviso) per 4-1, 4-0. Quest’ultimo in semifinale aveva superato Mattia Pambianco 4-1, 4-0.

Nell’Under 14 maschile vittoria di Federico Pigaiani. Il portacolori del Cus Ferrara ha battuto in finale per 4-2, 4-0 Edoardo Badaracco (Cantera Tennis Team). Semifinali: Federico Pigaiani (n.1)-Camillo Rossi (n.4) 4-1, 4-2, Edoardo Badaracco-Lorenzo Kapros 4-1, 4-1.