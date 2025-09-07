Tennis, i vincitori a Tennix / GALLERY

Federico Montuschi, Tommaso Ajello e Camilla Conti sono i vincitori del torneo Under 12-14, maschile e femminile, organizzato da Tennix Training Center sui campi di Porto Fuori con la formula Rodeo. Nell’Under 12 maschile successo di Federico Montuschi. Il portacolori del Tc Faenza, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Alessandro Mosconi 4-1, 4-1 e in finale Michele Catalano del Cus Ferrara 4-2, 4-0. In semifinale Catalano-Matteo Borgatti 2-4, 4-1, 7-0. Nell’Under 10 maschile si è imposto Tommaso Ajello in finale, nel derby tra due giocatori di Tennix, su Leonardo Castori 4-2, 4-1. Semifinali: Ajello-Nicolò Eviani 4-0, 4-0, Castori-Chistian Gatti 5-3, 4-0. Nel torneo Under 12 femminile vittoria di Camilla Conti (Siro Bologna) in finale su Bianca Rasi del Forum Forlì per, 4-5 (1), 7-3.