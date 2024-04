Tennis, i Veterani protagonisti al Cacciari

I Veterani protagonisti al Ct Cacciari per il torneo valido per il Circuito Regionale. Nell’Over 45 brillano Giuseppe Lavalle, Giovanni Casadei e Davide Guandalini, nell’Over 55 4° turno per Federico Lenzi, nell’Over 65 quarti per Franco Ghedini. Over 45, turno di qualificazione: Davide Donadi (4.3)-Antonio Luciani (4.1, n.1) 7-5, 6-4, Massimiliano Monti (4.2)-Massimiliano Freda (4.1, n.5) 7-5, 6-2. Tabellone finale, secondo turno: Alberto Martini (4.1)-Massimiliano Dall’Oca (3.5) 6-3, 6-4, Giuseppe Lavalle (4.2)-Andrea Caniato (3.5) 3-6, 7-5, 10-7, Giovanni Casadei (4.1)-Sandro Bernardelli (3.5) 5-7 e ritiro, Davide Guandalini (4.2)-Piero Morisi (3.5) 6-3, 6-2.

Over 55, primo turno tabellone finale: Carlo Alberto Gualandri (3.5)-Saverio Selleri (4.1) 6-0, 6-0, Mauro Bigiani (3.5)-Massimo Morini (4.2) 6-0, 6-3, Andrea Porta (3.5)-Gian Luca Biancoli (4.1) 6-2, 6-1. Secondo turno: Alberto Montanari (3.4)-Andrea Vescovi (3.5) 4-6, 6-3, 10-3, Massimo Albertazzi (3.4)-Loris Tovagliari (3.5) 6-1, 6-1, Daniele Berti (3.4)-Fabio Neretti (3.5) 6-4, 6-1, Roberto Golinelli (4.2)-Gianluca Pagliuca (3.5) 6-3, 4-6, 12-10. Terzo turno: Federico Lenzi (3.3)-Luigi Maria Alessandro Carmona (3.5) 6-1, 6-4.

Over 65, quinto turno: Massimo Bianchini (4.4)-Aldo Fabbri (4.6) 4-2 e ritiro, Tiziano Cipriani (4.6)-Michele Cinelli (4.5) 6-0, 6-0, Stefano Mambelli (4.3)-Gianni Gherardi (4.3) 6-3, 6-3. Ottavi: Franco Ghedini (4.2, n.3)-Romano Ravani (4.3) 6-1, 6-0. Ladies 40, quarto turno: Giorgia Simonetti (4.3)-Claudia Terzi (4.6) 4-6, 1-1 e ritiro.