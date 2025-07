Tennis: i Veterani in campo al Ct Rimini, gli Under di scena al Casalboni

RIMINI. Va in scena sui campi del Ct Rimini il torneo nazionale Veterani per Over 45-55-65 e Lady 40. Sono 58 nel complesso i giocatori al via nei quattro tabelloni in cui si suddivide il torneo che terrà banco fino al 3 agosto. Nell’Over 45 si parte con il tabellone intermedio in cui il n.1 è il 4.1 Marco Corbelli, n.2 il 4.1 Marco Bernardini. Nel tabellone finale n.1 Andrea Travaglini (2.8), n.2 Stefano Bucci (3.2). Turno di qualificazione: Marco Corbelli (4.1, n.1)-Alessandro Falzoni (4.2) 6-2, 6-0.

Il tabellone Over 55 è il torneo con più iscritti (27). Anche qui primo tabellone intermedio con il 4.1 Massimiliano Marzagalli n.1, i 4.2 Fulvio Fracassi n.2, Andrea Milano n.3. Nel tabellone finale guida le fila il 3.2 Pietro Montemaggi davanti ai 3.3 Stefano Fiandri, Andrea Briolini ed al 3.4 Daniele Berti.

3° turno: Mauro Tedeschi (4.3)-Giuseppe Agostini (4.4) 6-2, 6-0.

Turno di qualificazione: Massimiliano Marzagalli (4.1, n.1)-Gian Luca Galli (4.4) 6-2, 6-3, Fulvio Fracassi (4.2, n.2)-Alessandro Baracchini (4.5) 7-5, 6-2.

Nell’Over 65 tabellone intermedio con il 4.2 Luigi Angelo Bertaccini n.1, nel tabellone finale n.1 Franco Ghedini (3.5), n.2 Pasquale Caserta (3.5).

Turno di qualificazione: Manlio Guerra (4.6)-Luigi Angelo Bertaccini (4.2, n.1) 6-4, 6-1. Si qualifica anche Cesare Cavagnino (4.4). Quarti: Marino Masi (4.1)-Manlio Guerra (4.6) 6-3, 6-2.

Infine nel tabellone Lady 40 primo tabellone guidato dalla 4.3 Cinzia Cadeddu, tabellone finale con n.1 Jessica Barbieri (3.2), n.2 Sara Sirena (3.2). Turno di qualificazione: Melania Vancini (4.4)-Cinzia Cadeddu (4.3, n.1) 7-5, 7-5. Ottavi: Manuela Benedettini (3.4)-Clelia Risi (3.5) 3-6, 6-2, 10-6, Alice Belli (3.5)-Francesca Antognetti (3.4) 6-2, 6-3.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.

SANTARCANGELO. Sui campi del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo si gioca il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile. Il torneo, diretto dal giudice di gara Massimo Carli (direttore di gara Marcello Lotti), terrà banco fino al 3 agosto. Sono 127 gli iscritti nei sei tabelloni in programma, di cui 16 solo a livello di Under 10.

Under 10 maschile, 1° turno: Michele Cortesi-Lluc Pragliola 6-3, 6-4. Quarti: Nicola Fabbri-Fabio Medri 4-6, 7-5, 10-1, Mattia Gaggi-Michele Cortesi 6-0, 6-1.

Nel femminile Under 10 prima fase a gironi nella quale si qualificano Beatrice Cola ed Emma Liera.

Nel tabellone finale del torneo Under 12 maschile n.1 Lorenzo Xella, n.2 Matteo Campana. 1° turno: Gioele Romboli-Alessandro Bernabè 6-4, 6-3, Andrea Magnoni (4.3)-Gianmaria Chietera 6-2, 4-6, 10-4, Achille Amadio-Achille Fattini 3-6, 7-5, 10-5, Gianmaria Mancini-Tommaso Semprini 6-3, 6-3, Edoardo Casadei-Alessandro Venturini 1-6, 6-4, 10-3.

Nell’Under 12 femminile la prima finalista è Sabrina Antonia Puscas (Ten Sport Center). Quarti: Gioia Manfroni-Emma Curcio. Semifinali: Sabrina Antonia Puscas (n.2)-Sofia Sabatini 6-0, 6-0.

Nell’Under 14 femminile seconda sezione, turno di qualificazione: Lucia Tarlazzi (n.1)-Bianca Amadei 5-7, 6-2, 10-5, Anita Amadio (n.3)-Sofia Ferrari 6-3, 6-0. Si qualifica anche Emma Moroni.

Nel maschile Under 14, turno di qualificazione: Tommaso Ricci-Davide Capodagli (n.4) 6-3, 2-6, 10-6, Francesco Camagni (n.1)-Filippo Ricci 6-3, 6-2, Pietro Reggiani (n.2)-Luca Bertozzi 7-5, 5-7, 10-8, Giacomo Balzani (n.3)-Matteo Serafini 2-6, 6-4, 10-7, Francesco Martinini-Flavio Areolite (n.5) 6-1 e ritiro.

Nel tabellone finale n.1 Mattia Vincenzi, n.2 Alessandro Casanova, n.3 Diego Gentile, n.4 Riccardo Arcangeli.