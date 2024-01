Tennis, i verdetti del torneo giovanile di Riccione

Il Tennis Club Riccione ha ospitato nel weekend il torneo giovanile Under 10, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel femminile successo di Giulia Natali (Ct Rimini) che ha battuto in semifinale Rachele Gusella per 4-2, 4-1 ed in finale Sofia Sanchi (Tc Riccione) per 2-4, 4-2, 7-3. Nell’altra semifinale Sanchi-Vittoria Pracucci 4-2, 5-3.

Nel maschile successo di Gianmaria Dellarosa, allievo della scuola agonistica del Tc Riccione, che in semifinale ha battuto 4-0, 4-0 Denny Bentini, ed in finale Gianmarco Diana (Ct Baja Pesaro) per 5-3, 4-2. Quest’ultimo nell’altra semifinale ha battuto 4-2, 0-4, 9-7 Stefano Scotto Di Gregorio. Il giudice arbitro della manifestazione è stato Simone Lusini.