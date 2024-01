Tennis, i verdetti del torneo giovanile di doppio al Queen’s di Cattolica - Gallery

Da venerdì a domenica il Queen’s di Cattolica ha ospitato il “Galimberti Tennis Academy Double Junior Tour”, il torneo nazionale giovanile di doppio per le categorie Under 10-12-14, maschile e femminile. Vediamo tutte le coppie vincitrici.

Nell’Under 10 femminile successo di Lucia Tarlazzi e Cecilia Rondinelli in finale per 4-1, 4-0 su Alessia Barducci e Sophia Zoumbare. Nell’Under 10 maschile si sono imposti Enea Corazza e Tommaso Cavassi in finale su Alex Sciutti e Bernardo Valente per 4-2, 4-1.

Nell’Under 12 femminile vittoria di Virginia Arduini-Martina Ruggeri (n.1) in finale su Anita Amadio-Ioana Bala per 4-1, 4-1. Nella corrispondente categoria maschile salgono sul gradino più alto del podio Ludovico Zammarchi ed Alessandro Bacchini (n.2), entrambi portacolori del Tc Riccione, bravi a battere in finale 4-0, 4-1 la coppia formata da Alessandro Marcolini e Gianmaria Mussoni, portacolori della Galimberti Tennis Academy.

Nell’Under 14 femminile si sono imposte Ludovica Altini-Marta Gazzetti (n.2) in finale su Sofia Baldani-Camilla Fabbri (n.1) per 4-0, 4-0, nel maschile bel successo di Diego Tarlazzi e Christian Ottaviani (n.1) in finale su Frederick Cortesi-Michele Tonti (n.3) per 4-1, 4-1.

Il torneo fa parte di un circuito, nel segno della continuità con lo scorso anno il tour coinvolge i giocatori Under 10, 12 e 14, che si cimenteranno nella specialità del doppio, un format che ha già riscosso grande successo e interesse. Le successive tappe del tour si svolgeranno il 16-18 febbraio presso il Tc Faenza e il 1-3 marzo al Ct Albinea, promettendo di offrire spettacolo e competizione di alto livello.

Il giudice di gara è stato Paolo Calbi, direttore di gara Nazario Boni.