Tennis, i verdetti del torneo giovanile di Cattolica - Gallery

Giorno di finali al Queen’s di Cattolica per il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, il trofeo “Galimberti Tennis Academy”. Nell’Under 10 femminile Giulia Natali (Ct Rimini) ha sconfitto in finale Rachele Gusella (Tc Riccione) per 6-2, 6-4, nel maschile successo di Enea Corazza (Galimberti Tennis Team) in finale su Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) per 6-3, 6-1.

Under 10 maschile quarti di finale: Mattia Sena-Alex Sciutti 6-3, 3-6, 10-7, Tommaso Cavassi-Tommaso Scungio 6-4, 6-4, Gioele Romboli-Alessandro Bisi 6-1, 6-2, Enea Corazza-Brando Bernabucci 6-2, 6-1. Semifinali: Cavassi-Sena 6-3, 4-6, 10-7, Corazza-Romboli 6-3, 6-3.

Femminile, quarti: Giulia Natali-Vittoria Pracucci 6-4, 6-3, Serena Stizza-Emma Curcio 6-1, 7-6, Anna Pesaresi-Anita Gozzi 6-2, 7-5, Rachele Gusella-Sophia Zoumbare 2-6, 6-1, 10-6. Semifinali: Natali-Stizza 6-4, 6-1, Gusella-Pesaresi 6-2, 6-1.

Nell’Under 12 femminile altro successo di una giocatrice di casa, Rachele Franchini, in finale su Ioana Bala (Tc Riccione) per 6-2, 7-6. Quarti: Ioana Bala (n.3)-Viola Rapaccioni 6-2, 6-0, Diamante Campana (n.4)-Rebecca Sparaciari 6-1, 6-0. Semifinali: Rachele Franchini (n.1)-Campana 6-2, 6-1, Bala-Martina Ruggeri (n.2) 3-6, 6-2, 10-6.

Nell’Under 12 maschile si è imposto Filippo Terenzi. Il portacolori del Tc Ippodromo ha sconfitto in finale 6-4, 6-3 Riccardo Briganti (Ct Massa Lombarda).

Nell’Under 12 maschile quarti: Marcello Liera-Mattia Vincenzi (n.1) 7-6, 6-1, Riccardo Briganti (n.4)-Mattia Bongiovanni 6-3, 1-6, 11-9, Filippo Terenzi (n.3)-Diego Gentile 6-4, 6-1, Leonardo Satta (n.2)-Ludovico Zammarchi 7-6, 6-3. Semifinali: Briganti-Liera 6-3, 6-2, Terenzi-Satta 6-3, 6-1.

Nel singolare Under 14 maschile successo di Lorenzo Cenci (Ct Guzzini Macerata) in finale su Pietro Tombari (Tc Riccione) per 6-1, 6-3. Quarti: Pietro Tombari (n.3)-Frederick Cortesi 7-5, 6-4, Lorenzo Ravaglia-Alessandro Varagnolo 6-4, 7-6, Federico Maccaroni-Leonardo Bartoletti (n.2) 6-0, 6-4, Lorenzo Cenci (n.1)-Tommaso Zanzini 7-5, 6-2. Semifinali: Cenci-Ravaglia 6-0, 6-3, Tombari-Maccaroni 6-1, 6-0.

Nell’Under 14 femminile sale sul gradino più alto Lisa Pierini (Tennis Team Fano) che in finale ha sconfitto Gioia Angeli (Tc Riccione) per 6-1, 6-3. Quarti: Bianca Solazzi (n.2)-Agata Bravin 6-3, 6-4, Gioia Angeli (n.1)-Camilla Mazzola 7-5, 7-5, Lisa Pierini (n.3)-Giorgia Marconi 6-1, 6-2, Maria Bostrenghi-Gaia Migliorini (n.4) 2-6, 6-4, 10-8. Semifinali: Angeli-Bostrenghi 6-7, 6-2, 10-7, Pierini-Solazzi 7-5, 6-2.

Il giudice di gara è stato Paolo Calbi, direttore di gara il maestro Nazario Boni, che ha effettuato le premiazioni, mentre il torneo è stato coordinato da Monica Costa.