Tennis, i verdetti del torneo di Russi

Un intenso fine settimana all’insegna della passione per il tennis abbinata al desiderio di socializzare con chi condivide l’amore per la racchetta. E’ quello che ha aperto il mese di novembre sul versante organizzativo per il Russi Sporting Club, teatro di una doppia tappa del circuito amatoriale Fitp-Tpra “Prequali IBI24”, con una competizione di doppio misto prima e poi di un torneo di singolare Expert Level maschile.

Sabato 4 novembre i campi in terra battuta (coperti da pallone pressostatico) di Largo Bersaglieri hanno dunque ospitato la gara di doppio misto, che ha visto il successo della coppia formata da Daniela Bardelli e Federico Prugnoli, così da incamerare i 650 punti in palio per i vincitori. Dopo aver dettato legge nel proprio girone formula round robin (rifilando due “cappotti” agli avversari) il binomio composto dalla giocatrice modenese (Tc Pozza) e dal portacolori del Tc “Luigi Laghi” di Forlimpopoli in semifinale ha superato con un periodico 4-1 Elena Tarini (Pol.2000 Cervia) e Marco Fabbri (Tennis Villa Carpena), per poi nel match-clou prevalere per 4-0, 4-0 su Gea Mazzoni e Mauro Mazzaferro (entrambi tesserati per il Tennis Modena). Questi ultimi, moglie e marito, erano approdati alla finale aggiudicandosi per 4-3, 4-2 il “derby” con un’altra coppia nella vita, quella composta da Flavia Fabbri (Tc Faenza) ed Enrico Ranzi (Ct Meldola). Il giorno seguente per il circuito che prevede una serie di tornei di qualificazione ai Master Regionali e poi Nazionale è stata la volta di un torneo di singolare Expert Level maschile. Al termine delle sfide tra i “fighters” ha rispettato sino in fondo il ruolo di principale favorito il bolognese Paolo Fabbri (primo nel ranking nazionale di categoria e in procinto di salire a Torino per disputare le Epic Finals FITP-TPRA): il 60enne tesserato per il Tennis Park San Lazzaro nei quarti ha sconfitto 4-2, 4-1 il padrone di casa Giovanni Martinasco, poi in semifinale ha regolato con un periodico 4-2 il marchigiano Claudio Santoni (Mta Arl) e nel match clou si è imposto per 4-1, 4-3(3) su un brillante Luca Pirazzini. Quest’ultimo, portacolori del Ct Massa Lombarda, si è fatto largo nella metà inferiore del tabellone superando 4-1, 4-2 Andrea Brandolini (Russi Sporting Club) e poi eliminando con un doppio 4-2 il più quotato Mauro Bronzato (Garden Tc Abano Terme). Anche a metà dicembre il Russi Sporting Club organizzerà un doppio appuntamento del circuito amatoriale FITP-TPRA ‘Prequali IBI24’, con un doppio maschile sabato 16 e poi un singolare Entry Level L50 maschile domenica17. Prosegue intanto, senza soluzione di continuità, la programmazione organizzativa del circolo russiano: sabato 11 e domenica 12 novembre va in scena infatti un torneo Rodeo weekend giovanile per la categoria Under 12 maschile e femminile, poi da venerdì 17 a domenica 19 novembre è in calendario un torneo Rodeo weekend di terza categoria maschile, quindi da venerdì 8 a domenica 10 dicembre sarà la volta di un’altra competizione giovanile, un torneo Rodeo weekend per la categoria Under 14 maschile e femminile.