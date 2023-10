Sui campi del Borello Tennis Academy giunge al termine anche il torneo di singolare maschile Uisp, con la riconferma del titolo per Vito Gentile, vincitore su Fabian Fabbri con il punteggio di 6-2, 6-3. Rispettivamente in semifinale i due finalisti avevano avuto la meglio su Marco Piraccini e Gianni Mengozzi. Per ciò che concerne il torneo B, vittoria di Francesco Vicini su Alessandro Forti per 6-2, 6-4.