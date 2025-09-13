Tennis, i tornei di quarta a Brisighella e Coriano

Primi match nel torneo nazionale di 4° categoria maschile al Circolo Tre Colli di Brisighella. Tabellone finale, primo turno: Alessio Liverani (Nc)-Elia Farneti (4.5) 6-1, 6-2, Antonio Lupone (4.5)-Alessandro Ghetti (Nc) 6-0, 6-2, Michele Gamberini (Nc)-Roberto Arcidiacono (4.6) 6-2, 6-2, Daniele Capra (Nc)-Stefano Buldrini (4.6) 6-1, 6-2. Secondo turno: Daniele Casadio (4.5)-Mirko Conti (Nc) 6-2, 6-0, Rodolfo Marchetti (4.5)-Leonardo Loreti (4.5) 6-1, 6-3, Matteo Galeotti (Nc)-Simone Miacci (4.5) 6-0, 6-1, Paolo Francesconi (4.5)-Filippo Mini (Nc) 6-4, 6-2.I quarta categoria anche al Tc Coriano. Quarto turno: Lorenzo Moretti (4.5)-Francesco Banini (4.4) 6-4, 6-2, Alessandro Ceccarini (4.4)-Leonardo Giuliani (4.4) 6-0, 6-0, Giuseppe Andrea Bartoletti (4.3, n.5)-Francesco Palmieri (4.4) 6-3, 3-6, 11-9, Marco Gabellini (4.4)-Gian Maria Della Betta (4.3) 6-2, 6-0, Giovanni Citroni (4.3)-Cristian Pucci (4.3) 6-2, 1-0 e ritiro, Roberto Girolomoni (4.3)-Davide Pianini (4.3) 6-1, 6-4, Mattia Andruccioli (4.4)-Paolo Liotta (4.3, n.8) 6-4, 6-3, Andrea Citroni (Nc)-Pietro Sodani (4.4) 4-6, 6-3, 10-7.