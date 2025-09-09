Tennis, i tornei di Coriano e Valle del Rubicone

Avanza il torneo di 4° categoria al Tc Coriano. Secondo turno: Lino Masi (Nc)-Enrico Fantini (4.6) 7-6, 3-6, 10-3, Gian Franco Frisoni (Nc)-Giulio Simoncelli (4.5) 6-1, 6-1, Massimo Casali (4.6)-Niccolò Tonelli (Nc) 6-1, 6-1, Alessandro Gusella (Nc)-Marco Marchionni (4.5) 6-3, 6-0, Andrea Citroni (Nc)-Maurizio Battistini (4.5) 6-0, 6-0. Terzo turno: Lorenzo Moretti (4.5)-Leonardo Patacconi (Nc) 6-1, 6-1, Mattia Andruccioli (4.4)-Giovanni Tomasetti (4.4) 6-3, 6-0, Alessandro Ceccarini (4.4)-Pier Paolo Guardigli (4.5) 6-1, 6-4, Daniele Bracci (4.4)-Raffaele Floris (4.6) 6-3, 6-4.E’ in corso sui campi del Circolo Valle del Rubicone il trofeo “Città di Gatteo”, il torneo nazionale di 3° che ha visto Carlo Bombardi superare il 6° turno battendo Andrea Lombardini 5-7, 7-5, 10-8.