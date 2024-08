Tennis, i tornei del Ct Parckin Cesenatico al rush finale

Alle battute finali due tornei sui campi del Circolo Tennis Parckin di Cesenatico. Si tratta del doppio maschile limitato ai 3.4 che vede al via 20 coppie, diretto dal giudice di gara Walter Naldoni, e del torneo di 4°, maschile e femminile, che terrà banco fino al 25 agosto. Nel doppio maschile la prima coppia che guadagna le semifinali è quella di casa Terranova-Gnoli, seguita da Nicolella-Rocchi, Bacchini-Muratori e Bellarmino-Ceccarelli. Quarti: Terranova-Gnoli (n.2) b. Calabrese-Crociati 6-1, 6-2, Nicolella-Rocchi (n.4) b. Prati-Fusconi 7-5, 5-7, 11-9, Bacchini-Muratori (n.3) b. Bernardini-Masi 6-3, 7-5, Bellarmino-Ceccarelli (n.1) b. Bisacchi-Passerini 6-3, 7-5.

Nel singolare maschile di 4° in finale Alessandro Terranova (4.1, n.1), che in semifinale ha battuto 6-2, 6-1 Iacopo Mariani (4.2), semifinali per Valerio Ferrati (4.1, n.6) che nei quarti si è imposto su Simone Sanzani (4.1) per 6-4, 6-3, e Giacomo Sgubbi (4.2) che sempre nei quarti ha avuto la meglio su Daniele Friguglietti (4.1) per 6-1, 7-5.

Nel femminile quarti: Federica Tossani (4.1)-Elisabetta Dallari (4.1) 6-1, 6-4, Elena Tarini (4.1)-Chiara Sbrighi (4.1) 6-2, 6-3, Cristina Carattoni (4.1, n.2)-Margaret Tonelli (4.1) 6-2, 2-6, 10-7. La prima finalista è Cristina Carattoni (San Marino Tennis Club) che ha beneficiato del forfait di Elena Tarini.

Anche questo torneo è diretto dal giudice di gara Walter Naldoni, direttrice di gara Rossella Mercadini.