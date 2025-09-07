Tennis, i tornei del Casatorre e Coriano

Avanza il torneo Open maschile del Ct Casatorre. Si qualificano per il tabellone principale Jacopo Gamberini, Alessandro Vavalà, Luca Fossanova e Leonardo Pieracci. Sezione di 3° categoria, turno di qualificazione: Jacopo Gamberini (3.1, n.1)-Federico Nucera (3.5) 6-0, 6-7 (3), 10-4, Alessandro Vavalà (3.2, n.4)-Luca Morosini (3.2) 6-3, 1-6, 11-9, Luca Fossanova (3.3)-Emanuele Bonfatti (3.2, n.3) 6-3, 6-4, Leonardo Pieracci (3.2, n.2)-Fabio Folletti (3.4) 6-0, 6-1.Primi match da sabato nel torneo di 4° categoria al Tc Coriano. Primo turno: Lino Masi (Nc)-Giovanni Cianciaruso (Nc) 6-2, 7-5, Gian Franco Frisoni (Nc)-Paolo Petrone (Nc) 3-6, 7-5, 10-5, Francesco Lupini (Nc)-Renato Ticchi (Nc) 3-6, 6-4, 11-9, Niccolò Tonelli (Nc)-Ettore Bernabè (Nc) 1-6, 6-3, 10-3, Alessandro Gusella (Nc)-Enrico Cibelli (Nc) 6-2, 6-4, Andrea Citroni (Nc)-Jarno Biondi (Nc) 6-1, 6-1. Secondo turno: Raffaele Floris (4.6)-Giuliano Battistini (Nc) 6-3, 7-5, Leonardo Patacconi (Nc)-Ashvin Selvam (Nc) 7-6, 6-2.