Tennis: i Terza in campo nel weekend al Rodeo del Ten Sport Center Pinarella, gli Under 10 al “Frizer” del Ct Massa

CERVIA. Da domani a domenica il Ten Sport Center di Pinarella organizza il torneo nazionale di 3° categoria maschile con la formula Rodeo. Sono 27 i giocatori al via nella tre giorni cervese, agli ordini del giudice di gara Nicoletta Pignato. I giocatori con miglior classifica sono i 3.1 Alex Gencarelli, William Di Marco, Riccardo Schenetti ed Alessandro Naso, seguiti dai 3.2 Massimiliano Zamagni ed Andrea Severi.

MASSA LOMBARDA. Tre giorni con il tennis giovanile sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda ospita, da venerdì a domenica, il torneo nazionale Under 10, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Si tratta del trofeo “Frizer” che vede al via nel complesso 31 giocatori. Il giudice arbitro è Roberto Montesi, direttore di gara Nicola Gualanduzzi. Nel maschile (26 iscritti) si parte con il tabellone Under 9, a seguire quello finale, nel femminile un solo tabellone.