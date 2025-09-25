Tennis, i terza categoria al Ct Massa

Da domani a domenica il Ct Massa Lombarda organizza il torneo di 3° categoria, il trofeo “Oremplast” con la formula Rodeo. Nel maschile si parte con la sezione Nc, poi la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono andate ai 4.1 Lorenzo Geminiani, Andrea Ancarani. Michele De Maio, Marco Barbieri e Giuseppe Falconi, nel tabellone finale le teste di serie sono state assegnate ai 3.3 Andrea Scazzieri, Ernesto Stentella Liberati, Edoardo Belletti, Ian Catallo e Federico Antonini. Nel femminile n.1 Gloria Gorzanelli (3.3), n.2 Irene Carpani (3.4).