Tennis, i terza categoria a Valle del Rubicone e Faenza

Si gioca sui campi del Circolo Valle del Rubicone il trofeo “Città di Gatteo”, il torneo di 3° categoria. Si parte con la prima sezione, secondo turno: Gianni Paglierani (4.4)-Simone Mazzoni (Nc) 6-1, 7-5, Matteo Zanotti (Nc)-Fabio Montebelli (4.4) 2-6, 6-4, 10-1, Mauro Bertozzi (Nc)-Lorenzo Lami (4.4) 6-1, 6-2. Terzo turno: Nicola Calanca (Nc)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-1, 6-2. Quinto turno: Andrea Lombardini (4.1, n.4)-Gianmaria Sarti (4.1) 7-6, 5-7, 10-5.I terza categoria anche al Tc Faenza. Maschile, secondo turno: Gianluca Ceroni (Nc)-Valerio Saccomandi (4.6) 6-4, 6-4. 3° turno: Christian Lupone (4.3)-Alessandro Buti (Nc) 7-5, 6-4. Quarto turno: Enrico Pompignoli (4.1)-Massimo Fiumi (4.4) 6-4, 6-3, Femminile secondo turno: Angela Russo (Nc)-Giorgia Simonetti (4.3) 2-6, 6-2, 12-10, Roberta Barchi (4.5)-Martina Serattini (4.2) 6-3, 6-1, Letizia Bazzocchi (4.2)-Elena Albertazzi (4.2) 7-6, 4-6, 10-7.