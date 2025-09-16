Tennis, i terza categoria a Sarsina e al Cacciari

Macina risultati il torneo di 3° categoria alla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina. Tabellone di 4°, secondo turno: Nicola Bartolini (Nc)-Maico Mascheri (4.5) 6-4, 6-3, Manuel Bravaccini (Nc)-Edoardo Venturi (4.5) 6-1, 6-2. Terzo turno: Marco Portolani (4.3)-Andrea Ambrogetti (Nc) 6-0, 6-4, Cristiano Savoia (4.2)-Mariusz Borowski (4.4) 6-4, 6-3.Si giocano i match del tabellone di 3° categoria sui campi del Ct Cacciari di Imola. Terzo turno tabellone di 3°: Marta Bruneo (3.2)-Francesca Rubinato (3.5) 6-0, 6-7 (2), 10-6, Aurora Baldassarri (3.3)-Ludovica Belluzzi (3.1, n.2) 6-4, 6-2, Laura Garofalo (3.2)-Giulia Gualdi (3.2) 6-1, 6-1, Sara Chierici (3.2)-Marta Bertozzi (3.2) 6-4, 6-1.