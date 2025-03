Tennis, i tabelloni finali del “Mingori”

Giocato il primo turno nei tabelloni finali del trofeo “Ivo Mingori”, il campionato regionale a squadre per Veterani. Nel tabellone Ladies 40 la Polisportiva 2000 Cervia passa per il forfait del Circolo Cere. Così domenica nei quarti (dalle 14.30): Sporting Club Parma-Ct Cacciari e Tc President Parma A-Polisportiva 2000 Cervia. Nel tabellone Over 45 avanza nei quarti il Ct Cervia grazie alla vittoria per 2-1 in casa sul Club La Meridiana: Stefano Torrisi-Giovanni Pascali 6-2, 6-0, Mauro Manno-Corrado Badalucco 6-4, 6-4, Torrisi-Zani b. Pascali-Grandi 6-2, 6-4. Altri risultati ottavi: Tc Riccione-Cus Bologna 1-2, Tennis Medicina-Polisportiva 2000 Cervia 2-1, Sporting Club Carpi-Ct Cicconetti 2-0. Sabato (dalle 14.30) nei quarti: Sporting Club Carpi-Ct Cervia.

Nel tabellone Over 55 quarti per tre formazioni romagnole, Tc Viserba, Tc Faenza e Tc Comune di Ravenna. Ottavi. San Marino Tennis Club-Sport Club Ozzano 1-2: Mirko Giardi-Mauro Bigiani 6-3, 7-6, Alberto Montanari-Loris Volpinari 6-2, 6-1, Montanari-Cenerini b. Giardi-Rossi 6-4, 6-4. Ct Casatorre-Tc Faenza 0-3: Tiziano Minardi-Fabio Neretti 6-1, 6-1, Paolo Bontempi-Andrea Palumbi 6-1, 6-4, Donati-Mini b. Filippo-Degli Esposti 6-4, 6-4. Forum Tennis A-Tc Comune di Ravenna 0-2: Gian Matteo Zanzi-Stefano Bandini 6-4, 6-2, Ivan Gardini-Gianluca Mambelli 6-0, 6-2. Tennis Club Viserba-Siro Tennis Bologna 3-0: Herman Amati-Stefano Monti 6-3, 6-4, Roberto Sacchini-Paolo Modesti 6-3, 6-0, Renzi-Storoni b. Modesti-Di Cesare 6-7, 6-2, 10-6. Sabato (dalle 14.30) i quarti: Tc Faenza-Tc Comune di Ravenna e Tc Viserba-Ct Castenaso A.