Tennis, i romagnoli sugli scudi al Lemon Bowl

Partiti i tabelloni finali nel 42° Lemon Bowl, il classico torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile avanzano nel tabellone finale due portacolori di Tennix Training Center, Tobias Amadori e Giacomo Alesio, quest’ultimo dopo essersi qualificato. Amadori-Leonardo Romano 6-3, 6-4, Chris Charley-Leonardo Oligeri 6-0, 6-2, Alesio-Guido Vercelli 7-6, 6-3. Nell’Under 10 femminile conquista i quarti Micol Foggia che all’esordio ha travolto 6-0, 6-0 Isabel Alfano e negli ottavi Azzurra Pezzullo 6-0, 6-1.

Nell’Under 12 maschile brillante progressione di Stefano Scotto di Gregorio (Tc Faenza), proveniente dalle qualificazioni e approdato ai quarti di finale battendo Alessio Caporello 6-2, 6-0. Nell’Under 12 femminile subito a segno nel tabellone finale la cervese Cecilia Rondinelli che ha piegato Jasmine Alessia David 6-4, 6-1.

Nel tabellone dei 2015 in evidenza Giacomo Barbieri, Mattia Gaggi e Mattia Sena nel maschile. Nel femminile ottavi per Emma Mattone (Ct Casalboni) e Beatrice Benvenuti (Tc Riccione). Femminile, terzo turno: Beatrice Benvenuti-Giada Bella 6-1, 6-3, Emma Mattone-Greta Simeoni 6-2, 6-2, Margherita Banchero-Amelia Valentini 6-2, 6-1. Maschile, secondo turno: Giacomo Barbieri-Raffaele Tripodi 6-1, 6-1, Mattia Gaggi-Enea Mori 6-0, 6-2, Tommaso Drei-Francesco Maria Gullo 3-6, 6-1, 10-5, Mattia Gaggi-Enea Mori 6-0, 6-2, Mattia Sena-Alessio Morozzi 6-0, 6-1.

Nell’Under 14 maschile subito a segno Matteo Rosti (Ten Sport Center) che ha superato Domenghini 6-1, 6-4. Nel tabellone principale Under 14 femminile la ravennate Diamante Campana è la n.1 del seeding e all’esordio ha regolato 6-1, 6-2 Matilde Villani.