Tennis, i risultati della prima giornata del “Quattrocchi”

Giocata la prima giornata del trofeo regionale a squadre femminile “Marina Quattrocchi”, riservato alle giocatrici con classifica massima 3.1. Nel 5° girone parte bene il Ct Massa che si impone 3-0 sui campi del Ct Casalboni Santarcangelo: Maria Vittoria Ranieri-Karina Mirella Moran Correa 6-0, 6-1, Maria Luce Ossani-Roberta Montanari 6-2, 6-0, Ossani-Ranieri b. Montanari-Correa Moran 2-1 e ritiro. Domenica (dalle 14.30) nella seconda giornata: Ct Anzola-Ct Casalboni e Ct Massa-Ct Bologna. Nel 6° girone tutto romagnolo bene il Tc Faenza che ha battuto in casa 2-1 il Ct Rimini: Sofia Regina-Matilde Morri 6-1, 6-3, Isotta Mancini-Emma Lanzoni 6-2, 6-2, Regina-Lanzoni b. Mancini-Morri 6-1, 6-4. Nell’altro derby il Tc Ippodromo Cesena ha sconfitto 3-0 il Tennis Club Viserba B per 3-0: Beatrice Proli-Sofia Baldani 6-0, 6-4, Carolina Bondi-Viola Amati 5-7, 6-3, 10-8, Bondi-Mezzogori b. Baldani-Bertozzi 6-2, 6-2. Domenica: Tennis Club Viserba B-Tc Faenza e Ct Rimini-Tc Ippodromo. Nel 7° girone ottima partenza per il Tennis Club Viserba A che ha battuto 3-0 il Ct Cesena: Jessica Barbieri-Elisabetta Zoffoli 6-2, 2-6, 10-4, Sara Zaccaria-Alice Amadori 6-4, 5-7, 10-7, Zaccaria-Barbieri b. Crociati-Molari 6-4, 6-3. Domenica Tc Valmarecchia-Tc Viserba A.